ВОЗ рекомендовала забыть про международный футбол до 2022 года
Все международные футбольные турниры могут быть отменены до 2022 года. Такие рекомендации Всемирная организация здравоохранения дала УЕФА, пишет «Фонтанка» со ссылкой на иностранные источники.
Как считают представители ВОЗ, в 2021 году существует опасность новой волны пандемии коронавируса, поэтому проводить соревнования небезопасно как в 2020, так и в 2021 году. Об этом они заявили в ходе видеоконференции с УЕФА и представителями ведущих клубов континента.
Сообщается, что юридического влияния на УЕФА Всемирная организация здравоохранения не имеет, поэтому ее советы - это лишь рекомендация. К единому мнению с европейскими футбольными функционерами медики не пришли.
Напомним, сейчас в Европе остановлены практически все футбольные национальные и международные турниры. Продолжают проводиться матчи лишь в чемпионате Беларуси.
Ранее чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться этим летом, перенесли на 2021 год.