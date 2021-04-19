COVID-19 в Карелии, по прежнему, смертельно опасен

В Карелии зарегистрированы еще две смерти от коронавирусной инфекции, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В Сегежской ЦРБ скончалась жительница Сегежи 1968 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице умер житель Петрозаводска 1952 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 64 человек. Из этого числа заболели – 62 человека, из них у восьмерых имеются симптомы средней тяжести.

Выздоровели еще 76 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7363,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3204,3 случая, по Северо-Западу – 5643,5.

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