Главный храм Петрозаводска сделали рабочей столовой, а потом взорвали

В мае 1872 года в Петрозаводске торжественно открыли Святодуховский кафедральный собор, построенный по проекту петербургского архитектора Константина Тона, который проектировал знаменитый храм Христа Спасителя.

По меркам старого Петрозаводска здание было просто гигантским. высота — 56 метров. Диаметр главного купола — 13 метров. Собор было видно из любой точки Петрозаводска — стало сразу понятно, где в этом городе центр.



История этого навсегда утраченного символа Петрозаводска — в рубрике «Старый город».