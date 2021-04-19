19 апреля 2021, 08:30
Общество

Главный храм Петрозаводска сделали рабочей столовой, а потом взорвали

История Святодуховского кафедрального собора — в рубрике «Старый город».

В мае 1872 года в Петрозаводске торжественно открыли Святодуховский кафедральный собор, построенный по проекту петербургского архитектора Константина Тона, который проектировал знаменитый храм Христа Спасителя.

По меркам старого Петрозаводска здание было просто гигантским. высота — 56 метров. Диаметр главного купола — 13 метров. Собор было видно из любой точки Петрозаводска — стало сразу понятно, где в этом городе центр.

История этого навсегда утраченного символа Петрозаводска — в рубрике «Старый город».

 

 

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