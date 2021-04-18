В Карелии журналиста выгнали с совещания по подготовке к 9 мая

Текст: Георгий Чентемиров,

председатель Союза журналистов Карелии

Глава администрации Кондпожского района Карелии Виталий Садовников выгнал с совещания оргкомитета «Победа» координатора акции «Бессмертный полк». Эту общественную роль уже шесть лет выполняет журналист, член правления Союза журналистов Юлия Шевчук. Когда-то она руководила муниципальной газетой, сейчас является главным редактором онлайн-журнала «Черника». Именно это и стало причиной того, что Шевчук попросили удалиться с совещания по подготовке к празднованию 9 мая.

Вопиющий инцидент произошел 15 апреля. По словам Юлии Шевчук, в самом начале заседания она рассказала о ходе подготовки к мероприятию. После этого руководивший совещанием Виталий Садовников потребовал, чтобы она покинула зал заседаний.

Когда Шевчук спросила, в чем причина, Садовников ответил, что она является редактором «Черники». А он не хочет, чтобы издание написало о проблеме, которую собираются обсуждать дальше.

– Я обратилась к членам оргкомитета с вопросом: неужели вы все тихонько промолчите, когда координатора и журналиста выставляют за дверь? Ни одного голоса не раздалось, я собрала свои вещи и ушла,

– рассказала Юлия Шевчук.

К сожалению, она не успела записать произошедшее на диктофон – все произошло слишком стремительно. Однако слова Шевчук подтвердил еще один участник заседания. Этот человек не хочет называть свое имя, так как опасается административных последствий. Но источник заверил, что координатора «Бессмертного полка» выставили с заседания, и именно в связи с ее профессиональной деятельностью.

– Было такое сумбурное заявление: дескать, покиньте зал, вы журналист, вы напишете чего-то не то... – рассказал наш собеседник.

Что самое удивительное, никаких проблем после ухода Шевчук на заседании не обсуждалось. Участник совещания сказал, что на повестке были абсолютно рядовые организационные вопросы, никаких скандальных тем никто не поднимал.

– Разговор был чисто по мероприятиям, которые планируется провести к 9 мая. Присутствовало большое количество приглашенных лиц, члены рабочей группы. Это были разные люди – пожарные, полиция, росгвардия, руководители учреждений. Была стандартная рабочая атмосфера, проблем-то никаких не существует,

– сказал источник.

Член оргкомитета сообщила, что на протяжении последних лет Юлию Шевчук очень часто приглашали поучаствовать в подготовке к Дню Победы. Собеседник предположил, что действия Садовникова продиктованы исключительно личной неприязнью к Шевчук.

Действительно, главе администрации есть за что не любить редактора «Черники». Два года назад Садовников пытался уволить Шевчук с должности главного редактора муниципальной газеты «Новая Кондопога», но потерпел фиаско. Скандал получился знатный. Теперь, когда журналист перешла в полностью независимое издание, чиновник выгоняет ее с совещаний. Как говорится – мелочь, а приятно.

Журналист портала «Петрозаводск говорит» позвонил Виталию Садовникову за комментарием. Глава районной администрации заявил, что «попросил» Юлию Шевчук покинуть совещание, поскольку там должны были обсуждаться какие-то секретные вещи.

– Как получилось, что от Юлии Шевчук потребовали уйти с заседания?

– Не потребовали, а попросили, это первое. Второе, у нас состоялся оргкомитет по празднованию Дня Победы, она очень хотела вынести вопрос по поводу шествия «Бессмертного полка». Мы ее пригласили, рассмотрели вопрос по «Бессмертному полку», а вторым вопросом у нас был вопрос организации этого дня участниками оргкомитета. Мы обсуждали вопросы, которые не хотели бы, чтобы средства массовой информации на них присутствовали. Это рабочее совещание, были темы для служебного пользования.

– Какого рода это были вопросы, которые нельзя публиковать в СМИ?

– У нас были силовые структуры. Мы обсуждали вопросы безопасности. (Напомним, что на совещании после ухода Шевчук остались несколько десятков человек, в том числе представители общественных организаций. – Авт.)

– Я многократно присутствовал на подобных заседаниях, в том числе – правительственных заседаниях оргкомитета «Победа». И бывал на совещаниях с участием силовиков. И я не припомню, чтобы журналистов выгоняли из-за того, что будут обсуждаться вопросы безопасности при проведении массовых мероприятий.

– Ну мы не выдворяли, во-первых. Я сказал, что вопрос мы планировали обсуждать без средств массовой информации, и попросил не присутствовать.

– Есть перечень видов информации, которые по понятным причинам закрыты от журналистов: государственная тайна, медицинская тайна, персональные данные. Неужели те вопросы, которые обсуждались на совещании по подготовке к Дню Победы, действительно представляют какую-то тайну?

– Мы на рабочем совещании посчитали, что это так. Потому что ни один из членов совещания не выразил никакой позиции.

– Всё равно не понимаю. Ну да, рабочее совещание. Какие нормы закона позволяют запрещать журналистам присутствовать на рабочих совещаниях?

– Мы приглашали ее не как журналиста, а как координатора.

– То есть пригласили вы ее как координатора, а выдворили как журналиста?

– Пригласили как координатора, рассмотрели ее вопрос и попросили оставить, поскольку вопросы, рассматриваемые на совещании, ее как координатора не касались. А как журналиста они могли касаться, поэтому мы решили, что проводим совещание без СМИ.

– Кто принимал решение выдворить Юлию Шевчук? Это были вы или имелось какое-то обсуждение со стороны правоохранительных органов? – Я могу не отвечать на этот вопрос? – спросил Виталий Садовников.

«ПТЗ говорит» обратился за комментарием к медиаюристу, члену правления Союза журналистов Карелии Елене Пальцевой.

– Деятельность органов местного самоуправления строится на принципах открытости и гласности. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

Видов тайн в нашем законодательстве много, разбросаны они по разным законам. Но это не дает права местным чиновникам в своей личной интерпретации применять закон и закрывать заседание под грифом «для служебного пользования». Если такая информация действительно должна была прозвучать, то журналисту необходимо со ссылкой на конкретную норму закона объяснить принятое решение,

– считает Пальцева.

...Мы вынуждены констатировать, что карельские чиновники все чаще игнорируют закон и с пренебрежением относятся к правам журналистов. Не так давно часть СМИ лишили возможности освещать визит премьер-министра Михаила Мишустина. Летом прошлого года министр сельского Владимир Лабинов выгнал нашу коллегу Антонину Кябелеву с совещания по ситуации в совхозе «Маяк»; Лабинов мотивировал свои действия тем, что Кябелева необъективна. Теперь вот инцидент с Юлией Шевчук.

Крайне любопытна мотивировка, с которой чиновники выдворяют представителей СМИ: «У нас же рабочее совещание...» Да, господин Садовников, это рабочее совещание, и именно поэтому журналист хочет на нем присутствовать. Заседание правительства, сессия Заксобрания – тоже в широком смысле рабочие совещания, на которых обсуждаются важный общественные вопросы. Хотите провести заседание в закрытом режиме? Извольте дать исчерпывающее обоснование со ссылкой на конкретные нормы закона!

Главред «Черники» уже написала заявление в прокуратуру. Особый цинизм ситуации в том, что совещание, с которого выгнали Шевчук, касалось проведения главного российского праздника, а сама Шевчук является координатором центрального и самого многолюдного его мероприятия. И было бы крайне логично именно ей участвовать в обсуждении вопросов, связанных с безопасностью массовых мероприятий!

А главное, Юлия Шевчук неоднократно принимала участие в подобных заседаниях, и ни разу ее присутствие не причинило никакого вреда. В чем же отличие этого совещания от предыдущих? В том, что в этом году заседание оргкомитета «Победа» в Кондопожском районе вел Виталий Садовников.

Я надеюсь, компетентные органы сделают из этой ситуации далеко идущие выводы. Например, ответят на вопрос: может ли человек, принимающий свои решения исходя из личной (и, кажется, безосновательной) вражды, и дальше выполнять функции муниципального служащего? Мы будем следить за развитием событий и постараемся придать инциденту столь нелюбимую Виталием Садовниковым огласку не только на региональном, но и на федеральном уровне.