Мэрия показала, как рабочие лопатами убирают грязь в Петрозаводске

Подрядчик ООО «ТехРент» круглосуточно подметает и моет проезжие части и тротуары столицы Карелии, рассказали в администрации города.

Днем 18 апреля в уборке задействовано около двух десятков специализированных машин. Мобильные бригады работают возле остановок, пешеходных переходов и в труднодоступных для техники местах.

С газонов, дорог и тротуаров вывозят смет и мусор.





За качеством работ следят специалисты городского комитета ЖКХ. Петрозаводчане могут сообщать о некачественной уборке по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы 051. (фото пресс-центр администрации города)