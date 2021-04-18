18 апреля 2021, 14:50
Мэрия показала, как рабочие лопатами убирают грязь в Петрозаводске
С газонов, дорог и тротуаров карельской столицы вывозят смет и мусор
Подрядчик ООО «ТехРент» круглосуточно подметает и моет проезжие части и тротуары столицы Карелии, рассказали в администрации города.
Днем 18 апреля в уборке задействовано около двух десятков специализированных машин. Мобильные бригады работают возле остановок, пешеходных переходов и в труднодоступных для техники местах.
С газонов, дорог и тротуаров вывозят смет и мусор.
За качеством работ следят специалисты городского комитета ЖКХ. Петрозаводчане могут сообщать о некачественной уборке по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы 051. (фото пресс-центр администрации города)