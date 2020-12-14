Суточное количество заболевших коронавирусом в России остается высоким

За последние сутки в России выявлены 27 328 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 450 пациентов. Выздоровели 18 562 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых зараженных в Москве - 5874. В Санкт-Петербурге 3771 новый случай, в Архангельской области - 403, в Мурманской области - 283, в Ленинградской области - 221.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 2 681 256 раз. Умер 47 391 пациент. Выздоровели 2 124 797 человек.

Напомним, в Карелии 13 декабря выявлены 324 новых зараженных. Фото u-f.ru