Россия временно ограничила экспорт всех видов круп

В России введены временные ограничения на экспорт за границу всех видов круп. Такие меры вводит Россельхознадзор. Письмо замруководителя ведомства Юлии Швабаускене уже отправлено в территориальные органы, сообщает РИА Новости.

Мера будет действовать десять дней, она связана с борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавируса была объявлена пандемией 11 марта. По данным на 23 марта, в мире заразились более 340 тысяч человек, умерших - 14765 человек.

В России на сегодняшний день официально подтверждены 438 случаев заражения.