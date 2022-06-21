21 июня 2022, 09:23
Общество

47 заболели коронавирусом и 46 выздоровели в Карелии в последние сутки

В республике не зафиксировано новых смертей от коронавируса за последние 24 часа

Еще 47 человек в Карелии заболели коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных за время пандемии в регионе возросло до 136 856 человек, включая 18023 ребенка.

За последние сутки поправились 46 человек, за все время пандемии выздоровели 134370 пациентов. Официально за сутки не зафиксированы летальных исходов от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 1514 человек.

В ковидных стационарах в настоящее время лечатся 200 пациентов, в состоянии средней тяжести – 179 человек, в тяжелом – 21. В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых пациентов. (фото unsplash.com, Martin Sanchez)

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60 человек в Карелии узнали о своем заражении коронавирусной инфекцией
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Еще три новых летальных исхода от коронавируса подтвердили в Карелии
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Попова рассказала о местах с высоким риском заразиться коронавирусом
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21-летний житель Карелии скончался от коронавирусной инфекции
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Для отдыха в лагерях Карелии детям придется сдать ПЦР-тест на COVID-19
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Пожилые жители Карелии активно вакцинируются против коронавируса
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Совсем молодая женщина умерла от коронавируса в Петрозаводске
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Три человека скончались от коронавирусной инфекции в Карелии
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Путин заявил о скором запуске четвертой вакцины от COVID-19
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Число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии выросло до 515
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Жителям Карелии объяснили, как быть, если заболели перед вакцинацией
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Еще 53 человека в Карелии узнали, что заражены коронавирусом
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Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с пятью государствами
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Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России
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Наиболее активно от коронавируса в Карелии прививаются пожилые жители
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В Карелии еще 43 человека заболели COVID-19
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Медики обнаружили коронавирус еще у 44 жителей Карелии
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Более 31 тысячи человек привились от коронавируса в Петрозаводске
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Путин сообщил об укреплении иммунитета после прививки от коронавируса
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Путин назвал число привитых от коронавируса россиян
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Кипр отменил карантин для туристов из России, привившихся от COVID-19
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В Карелии еще три человека умерли от коронавируса, заболели 35
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«Черная плесень» поразила Индию
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Более 50 тысяч жителей Карелии полностью вакцинировались от COVID-19
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Коронавирусная инфекция унесла жизни еще двоих жителей Карелии
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Пожилым жителям Карелии разрешили ходить по магазинам в любое время
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Еще двое жителей Карелии погибли от коронавируса
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Коронавирус унес еще три жизни в Карелии
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Новые смерти пополнили летальную статистику коронавируса в Карелии
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Две женщины умерли от коронавируса в госпитале в Петрозаводске
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Три смерти от COVID-19 подтверждены в Карелии
подробнее...
Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации в Петрозаводске
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Еще трое жителей Петрозаводска умерли от коронавирусной инфекции
подробнее...
Медики подтвердили две новые смерти от коронавируса в Карелии
подробнее...
Раскрыты планы правительства по вакцинации жителей Карелии
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Новые летальные исходы, вызванные COVID-19, зарегистрированы в Карелии
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Смертность от коронавируса в Карелии немного уменьшилась
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В Карелии медики снова регистрируют смерти от коронавируса
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Роспотребнадзор заявил о формировании двух российских штаммов COVID-19
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COVID-19 в Карелии, по прежнему, смертельно опасен
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Масочный режим на улице отменили в Израиле
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День республики в Калевальском районе оказался под угрозой срыва
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В одном из районов Карелии ужесточили коронавирусные ограничения
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Петрозаводчанка не обратилась к врачам за помощью и умерла от COVID-19
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Заболеваемость коронавирусом резко выросла в одном из районов Карелии
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65 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены в Карелии
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Более 32 тысяч человек в Карелии полностью привились от COVID-19
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Более 5000 человек боролись с пандемией коронавируса в Карелии
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Для возвращающихся из-за границы россиян изменили правила въезда
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Оперштаб дал рекомендации жителям Карелии по отпуску в период пандемии
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Россиянам объяснили разницу между антителами к COVID-19
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В двух детских поликлиниках Петрозаводска откроются пункты вакцинации
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Назван процент заболевших в Карелии после вакцинации от коронавируса
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Коронавирус не желает смириться с поражением в Карелии
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Мишустин поручил организовать вакцинацию пожилых россиян на дому
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Смертность от COVID-19 не снижается в Карелии
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В Петрозаводске открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса
подробнее...
Более 60 человек в Карелии узнали, что заражены коронавирусом
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Коронавирус продолжает отнимать жизни в Карелии
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В Карелии заболеваемость COVID-19 выше среднероссийских показателей
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35-летняя жительница Карелии скончалась от коронавируса
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Жителям Карелии рассылают фейковое распоряжение Парфенчикова
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Общее число умерших от коронавируса в Карелии превысило 400 человек
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В Карелии стали меньше умирать от коронавируса
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В Карелии изменили распоряжение о коронавирусных ограничениях
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Власти Карелии решили сохранить некоторые ограничительные меры
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В Карелии женщина умерла от внебольничной пневмонии
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Количество смертей от коронавируса в Карелии не уменьшается
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В России не исключили наступление третьей волны коронавируса
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Россияне начнут получать результаты ковид-тестов через Госуслуги
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Глава Минздрава рассказал, когда COVID-19 станет управляемой инфекцией
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В Карелии снова зарегистрированы три смерти от коронавируса
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Пожилых жителей Карелии будут бесплатно доставлять в пункты вакцинации
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Менее девяти тысяч новых случаев коронавируса подтвердилось в России
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Две женщины из районов Карелии скончались от коронавируса
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Более девяти тысяч новых случаев коронавируса подтверждено в России
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В Карелии выявлено менее 90 новых случаев коронавирусной инфекции
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В России за сутки выявлено менее девяти тысяч новых случаев COVID-19
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Главврач госпиталя в Карелии рассказал об опасностях «долгого ковида»
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Число заболевших коронавирусом россиян превысило четыре миллиона
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Общепит потребовал отменить коронавирусные ограничения в Карелии
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В Карелии подтверждены еще четыре смерти пациентов с коронавирусом
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Мать десятерых детей заразилась коронавирусом и умерла в Петербурге
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В Карелии 26 человек заболели коронавирусом после вакцинации
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Оперштаб рассказал о ситуации с коронавирусом в Карелии
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В Карелии еще трое пациентов умерли от коронавируса
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За сутки в Карелии коронавирус подтвержден у 41 ребенка
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Мобильные бригады медиков вакцинируют жителей в районах Карелии
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Еще 234 жителя Карелии заболели коронавирусом за сутки
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Коронавирус в Карелии унес еще четыре жизни
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Более 200 жителей Карелии заболели коронавирусом за сутки
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Три смерти от коронавируса подтверждены в Карелии
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Еще один пункт вакцинации от COVID-19 заработал в Петрозаводске
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Перечислены побочные эффекты после вакцинации от коронавируса
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За сутки в Карелии коронавирус выявлен у 31 ребенка
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Коронавирус в Карелии подтвержден еще у 231 жителя
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В Карелии за сутки выявили 235 новых заболевших коронавирусом
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Число жертв пандемии в Карелии увеличилось до 230 человек
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В Карелии шесть человек заболели COVID-19 после прививки «Спутником V»
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За сутки коронавирус диагностировали у 237 жителей Карелии
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20 детей в Карелии заболели коронавирусом за сутки
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Мясников назвал сроки третьей волны коронавируса в России
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В Минздраве Карелии пояснили, кто обладает приоритетом при вакцинации
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Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами
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Еще три смерти от коронавируса зафиксированы в Карелии
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Еще тринадцать детей заразились коронавирусом в Карелии
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В Карелии у 3278 детей выявлен коронавирус
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Жителей Карелии приглашают на прививку о коронавируса
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Новые смерти от коронавируса зафиксированы в Карелии
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Более 800 жителей старше 60 лет привили от коронавируса в Карелии
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Менее 20 тысяч новых зараженных коронавирусом выявлены в России
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За сутки в Карелии не зафиксировано летальных исходов от коронавируса
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Две женщины и мужчина умерли от коронавируса в Карелии
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Венгрия первой в Евросоюзе разрешила использование вакцины «Спутник V»
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В Карелии от коронавируса хотят привить около 300 тысяч жителей
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В Карелии впервые от коронавируса умер 30-летний здоровый мужчина
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11 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступит в Карелию до конца января
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Что происходит в Карелии с массовой вакцинацией от коронавируса
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В Карелии зафиксированы еще две смерти от коронавирусной инфекции
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Один человек в Карелии умер, 258 выздоровели
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За сутки коронавирус подтвердился у 291 жителя Карелии
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Еще три человека умерли от коронавируса в Карелии
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Более 280 человек в Карелии узнали, что заражены коронавирусом
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Коронавирус унес еще две жизни в Карелии
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Еще два жителя Карелии умерли от коронавируса
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Еще три жителя Карелии умерли от коронавируса
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Российская статистика: кривая эпидемии идет вниз
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Соблюдение масочного режима проверили в торговых центрах Петрозаводска
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Дистанционное обучение продлено в Карелии
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Три человека скончались от коронавируса в Карелии
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Суточная заболеваемость COVID-19 в Карелии незначительно снизилась
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Еще три пациента умерли в больницах Карелии от коронавируса
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289 человек заболели коронавирусом за сутки в Карелии
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Количество жертв пандемии в Карелии возросло до 171
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В Карелии выявили более 300 новых случаев заражения коронавирусом
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Эксперт предрек улучшение ситуации с коронавирусом к концу 2022 года
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Мужчина и женщина скончались от коронавируса в Карелии
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Два человека умерли, 455 выздоровели
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Британский штамм коронавируса выявили на границе Финляндии с Россией
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Выздоровевших от COVID-19 разрешили выписывать без повторных тестов
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Две школы в Карелии закрыты на карантин по коронавирусу
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Петрозаводчанка стала 150-й жертвой пандемии коронавируса
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Более 300 жителей Карелии в один день узнали, что заражены COVID-19
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Власти Карелии передумали требовать у туристов справку на коронавирус
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Власти Карелии уточнили требования для туристов в период пандемии
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В Карелии выявили более 370 заболевших коронавирусом за сутки
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Количество жертв пандемии в Карелии возросло до 149
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В Карелии коронавирус выявили еще у 375 жителей
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41-летний мужчина умер от коронавируса в Петрозаводске
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В Карелии коронавирус диагностирован у 4 процентов жителей
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377 жителей Карелии узнали, что больны коронавирусом
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Еще три пациента с коронавирусом умерли в больницах Карелии
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В Карелии увеличилось количество жертв коронапандемии
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В Карелии за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело
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Почти 400 новых заболевших коронавирусом выявлено в Карелии за сутки
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Объявлено количество заболевших Covid-19 в Карелии за сутки
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Женщина умерла от коронавируса в инфекционной больнице в Петрозаводске
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Количество умерших от коронавируса в России превысило 50 тысяч человек
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Еще две смерти от коронавируса подтверждены в Петрозаводске
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Стало известно, какие рестораны будут работать в новогоднюю ночь
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Новые ограничения из-за коронавируса вводят в Карелии
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Суточное число новых зараженных коронавирусом снова растет в Карелии
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Женщина умерла от коронавируса в Петрозаводске
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В Карелии все еще не могут делать тесты на коронавирус за 48 часов
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Власти Карелии не связывают риски распространения Covid-19 с туристами
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Жителям Карелии с подозрением на COVID-19 выдадут бесплатные лекарства
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За сутки в России впервые выявили более 25 тысяч зараженных Covid-19
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В ВОЗ предупредили об угрозе третьей волны коронавируса
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Более 400 человек умерли от коронавируса за сутки в России
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 21 ноября
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Новый суточный рекорд по числу зараженных Covid-19 поставлен в России
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Огромное количество новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
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В России поставлен суточный рекорд по выявленным случаям коронавируса
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Заболеваемость COVID-19 в Карелии остается на высоком уровне
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Два человека скончались в Карелии от коронавирусной инфекции
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Известный карельский ученый умер от коронавируса в Петрозаводске
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38 человек за сутки госпитализированы с пневмонией в Карелии
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Еще трое жителей Карелии скончались от коронавируса за минувшие сутки
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 18 ноября
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Голикова назвала Карелию лидером по заболеваемости COVID-19 в России
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299 человек инфицированы коронавирусом за сутки в Карелии
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В магазине Петрозаводска выявили нарушение коронавирусных правил
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В России установлен рекорд по количеству смертей от коронавируса
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Министр транспорта Карелии получил положительный результат на COVID-19
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Роспотребнадзор ввел новые правила выписки переболевших COVID-19
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В Карелии ограничили плановую медицинскую помощь из-за COVID-19
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Карелия стала лидером по уровню заболеваемости Covid-19 в России
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Тест на коронавирус должен быть готов через 48 часов
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В России установлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом
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Еще два летальных исхода от COVID-19 зафиксированы в Карелии
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