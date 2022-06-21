47 заболели коронавирусом и 46 выздоровели в Карелии в последние сутки

Еще 47 человек в Карелии заболели коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных за время пандемии в регионе возросло до 136 856 человек, включая 18023 ребенка.

За последние сутки поправились 46 человек, за все время пандемии выздоровели 134370 пациентов. Официально за сутки не зафиксированы летальных исходов от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 1514 человек.

В ковидных стационарах в настоящее время лечатся 200 пациентов, в состоянии средней тяжести – 179 человек, в тяжелом – 21. В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых пациентов. (фото unsplash.com, Martin Sanchez)