В Петрозаводске вновь соберут одежду и обувь для нуждающихся

5 июля в Петрозаводске вновь пройдет благотворительная акция «Добрый шкаф», сообщили в региональном министерстве соцзащиты. Ее участники соберут одежду и обувь для мужчин, женщин и детей. Также желающие помочь нуждающимся могут принести постельное белье и товары первой необходимости.

Вещи должны быть чистыми, не требовать ремонта, а белье и чулочно-носочные изделия должны быть новыми.

Мобильный пункт акции (автомобиль «Газель») будет находиться 5 июля с 15:00 до 19:00 на парковке ТЦ «Ягуар» на улице Древлянка, 16. (фото unsplash.com, Sarah Brown)