В центре Петрозаводска демонтировали вывеску «Макдоналдса»

Столица Карелии попрощалась с американской сетью быстрого питания «Макдоналдс». В центре Петрозаводска с торгового центра 20 июня сняли знаменитую желтую вывеску McDonald's. Об этом сообщает ИА «Республика». Рабочим потребовалось на это менее получаса. Из помещения вывезли мебель и другую атрибутику ресторана быстрого питания.

Вместо «Макдоналдса» в Петрозаводске, как и в других городах страны, заработает сеть «Вкусно, и точка». По сообщению издания, сеть откроется 29 июня в 10:00. (фото Максим Алиев, ИА «Республика»)