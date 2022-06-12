12 июня 2022, 10:37
Стало известно новое название ушедшего McDonald's в России
«Макдоналдс» перезапустили в России под названием «Вкусно и точка»
McDonald's перезапустили в России. Ресторан ушедшей из России сети быстрого питания будет работать под названием «Вкусно и точка», сообщает «Коммерсантъ». Обновленный «Макдоналдс» заработал вблизи станции метро «Пушкинская» в Москве.
Новое название объявил посетителям гендиректор компании в Олег Пароев.
Ранее был представлен логотип новой сети ресторанов фаст-фуда – две желтые линии и желто-оранжевый круг (две палочки картошки-фри и бургер). (фото pexels.com, Robin Stickel)