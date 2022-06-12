Стало известно новое название ушедшего McDonald's в России

McDonald's перезапустили в России. Ресторан ушедшей из России сети быстрого питания будет работать под названием «Вкусно и точка», сообщает «Коммерсантъ». Обновленный «Макдоналдс» заработал вблизи станции метро «Пушкинская» в Москве.

Новое название объявил посетителям гендиректор компании в Олег Пароев.

Ранее был представлен логотип новой сети ресторанов фаст-фуда – две желтые линии и желто-оранжевый круг (две палочки картошки-фри и бургер). (фото pexels.com, Robin Stickel)