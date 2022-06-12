Новый вариант омикрон-штамма впервые выявили в России

Новый вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4 впервые выявили в России, сообщает РИА Новости. Первые образцы были переданы в лаборатории в конце мая. Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Доминирующим в России является вариант BA.2 (стелс-омикрон) и его субварианты. Они составляют порядка 95% случаев новых заражений.

Варианты омикрона BA.4 и BA.5 немногим более трансмиссивны, чем ранние формы. По мнению эксперта, хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации, перенесенные ранее случаи заболевания и принятые меры не позволяют широко распространиться новым вариантам.

Омикрон-штамм является доминирующим во всем мире, BA.2 считается доминирующим подвариантом почти в 70 странах. Всего в международных геномных базах можно найти около 50 субвариантов омикрона. (фото pexels.com, cottonbro)