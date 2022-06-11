Раскрыты признаки опасного для здоровья арбуза

Диетолог Елена Соломатина рассказала, по каким признакам можно определить, что арбуз опасен для здоровья. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Как отметила врач, неподходящий для употребления плод имеет белые или желтые прожилки и несахаристую мякоть. При этом Соломатина советует не обращать внимание на цвет арбуза, поскольку его в любом случае могут подкрасить.

Некоторые арбузы опасны из-за высокого количества нитратов, которые при определенных условиях становятся нитритами, рассказала медик. В результате есть риск перевода гемоглобина в неактивную форму, что нарушает процесс дыхания клеток, как следствие, ткани и органы испытывают гипоксию.

Соломатина подчеркнула, что сейчас еще не сезон арбузов. Все ягоды, которые продаются сейчас, выращены с использованием стимуляторов роста, предупредила врач. Фото: pexels.com