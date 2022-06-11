Россиянам рассказали, какую черешню не стоит покупать

Покупать черешню стоит в июне, поскольку в этом месяце она наиболее вкусная. При этом стоит следовать некоторым правилам, чтобы не разочароваться в выборе, отметила доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Махонина. Слова специалиста приводит агентство «Прайм».

Как отметила эксперт, проверить черешню можно только на запах или визуально. Не стоит покупать плоды с незатянувшимися повреждениями, мокрые или мятые.

«Обратите внимание на цвет: для разных сортов он свой, но в любом случае должен быть насыщенным. Ягоды при надавливании должны сохранять плотность. Если черешня мягкая, то она либо перезрелая, либо порченая», - сказала Махонина. Сладкие сорта черешни обладают блестящей темно-вишневой кожицей, отметила эксперт.

При покупке содержание ядохимикатов в черешне можно проверить, попросив у продавца декларацию о соответствии на конкретную партию. Ее подлинность проверяется в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии. Фото: pexels.com