Российских водителей предупредили о летних штрафах

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о том, какие штрафы водители чаще всего получают летом. Слова специалиста приводит агентство «Прайм».

Как отметил эксперт, в летнее время автомобилистов штрафуют, в основном, за превышение скорости, неправильную перевозку детей и заезды в лес. Так, за заезд к берегу любого водоема водителю грозит штраф в размере 4500 рублей.

Кроме того, нельзя мыть машину в неустановленном месте. Летом водители стремятся экономить, поэтому предпочитают это делать у водоема или на дачном участке. «Это нарушение грозит штрафом до четырех тысяч рублей, использование же химии добавит в доход регионального бюджета еще пять тысяч рублей (даже если мойка происходит на своем участке, но химический раствор с грязью уходят в землю)», - отметил юрист. Фото: pexels.com