11 июня 2022, 13:08
Молодые мужчина и женщина внезапно умерли в квартире в Ленобласти
Следователи изучают обстоятельства смерти двух человек в деревне Большие Колпаны
В Ленинградской области обнаружены тела молодых мужчины и женщины без видимых признаков насильственной смерти. Об этом сообщает 47news.
По данным издания, сообщение о двух трупах в деревне Большие Колпаны поступило в полицию поздним вечером 10 июня. В одной из квартир были обнаружены мертвыми 26-летний хозяин и его 37-летняя гостья.
Признаков насильственной смерти оперативники не обнаружили. Из квартиры они изъяли два телефона и пластиковую полуторалитровую бутылку. Причины смерти людей устанавливаются. Фото: pexels.com