Молодые мужчина и женщина внезапно умерли в квартире в Ленобласти

В Ленинградской области обнаружены тела молодых мужчины и женщины без видимых признаков насильственной смерти. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, сообщение о двух трупах в деревне Большие Колпаны поступило в полицию поздним вечером 10 июня. В одной из квартир были обнаружены мертвыми 26-летний хозяин и его 37-летняя гостья.

Признаков насильственной смерти оперативники не обнаружили. Из квартиры они изъяли два телефона и пластиковую полуторалитровую бутылку. Причины смерти людей устанавливаются. Фото: pexels.com