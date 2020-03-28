Россия полностью закроет границу из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил из-за пандемии коронавируса ограничить движение через российскую границу. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Речь идет об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска через границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Ограничение вступит в силу с 0:00 30 марта.

Запрет не касается дипломатов и членов их семей, фельдъегерей и курьеров дипломатической связи, а также членов официальных делегаций, выезжающих из страны. Продолжат пропускать через границу россиян — водителей грузовых автомобилей международного сообщения, членов экипажей речных судов, поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения.

Кроме того, под ограничения не попадают россияне, выезжающие из-за смерти близкого родственника, жители Калининградской области, следующие транзитом на основную часть России или обратно, а также граждане России, постоянно проживающие на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

В России общее число случаев коронавируса достигло 1264 (817 из них — в Москве), 49 человек выздоровели, семеро умерли.

Фото: РИА Новости