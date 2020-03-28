В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

В Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга в субботу скончался пациент с коронавирусом COVID-19, пишет INTERFAX.RU.

По словам губернатора города Александра Беглова, погибший приехал из-за границы 1 марта, коронавирус у него был выявлен через 19 дней.

«Коронавирус живет не только 14 дней, а может жить до 28 дней, и только тогда может проявиться. Это опасная вещь»,

– сказал Беглов.

Он напомнил горожанам о необходимости соблюдать режим самоизоляции и правила гигиены. «С утра ситуация была одна, к обеду она стала другая. Все зависит от того, насколько мы сегодня сможем донести до нашего города, что это действительно опасно, что нужно самоизолироваться, нужно соблюдать гигиену, мыть руки», – сказал губернатор.

Ранее сообщалось о смерти четверых пациентов в Москве и одного – в Оренбурге. По официальным данным, в России зафиксированы 1264 случая заболевания коронавирусом.