Больше ста человек умерли в России от коронавируса за сутки

За последние сутки в России коронавирус диагностирован еще у 5057 человек. Умерли 124 пациента. Выздоровели 6098 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 692. В Санкт-Петербурге 160 новых случаев, в Мурманской области - 67, в Архангельской области - 68, в Ленинградской области - 29.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь выявлена 907 758 раз. Летальным исходом закончились 15 384 случая. Выздоровели 716 396 человек.