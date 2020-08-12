Названы продукты для защиты от коронавируса

Диетолог Зинаида Медведева перечислила продукты, употребление которых может укрепить иммунитет человека и помочь защититься от коронавируса. Слова эксперта передает «Комсомольская правда».

Прежде всего врач посоветовала употреблять грибы. Они усиливают действие антител в слюне, которые не пропускают инфекцию в организм. Помимо этого, грибы содержат селен, который помогает предотвратить повреждение клеток.

Также специалист рекомендует включить в рацион брокколи, натуральное оливковое масло, гранатовый сок и ягоды, особенно чернику и голубику. Все эти продукты богаты разнообразными витаминами, которые могут укрепить организм.