12 августа 2020, 21:15
Россия

Названы продукты для защиты от коронавируса

Правильное питание может помочь организму снизить риск заражения Covid-19

Диетолог Зинаида Медведева перечислила продукты, употребление которых может укрепить иммунитет человека и помочь защититься от коронавируса. Слова эксперта передает «Комсомольская правда».

Прежде всего врач посоветовала употреблять грибы. Они усиливают действие антител в слюне, которые не пропускают инфекцию в организм. Помимо этого, грибы содержат селен, который помогает предотвратить повреждение клеток.

Также специалист рекомендует включить в рацион брокколи, натуральное оливковое масло, гранатовый сок и ягоды, особенно чернику и голубику. Все эти продукты богаты разнообразными витаминами, которые могут укрепить организм.

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Метки: 
коронавирус
пандемия
зинаида медведева
грибы
брокколи
ягоды
оливковое масло
гранатовый сок
питание