Определена самая доходная массовая профессия в России

Самой доходной массовой профессией в России стала профессия барбера. Мужские парикмахеры в среднем по стране зарабатывают 67 тысяч рублей в месяц, сообщает «Лента.ру». Отмечается, что за последние шесть лет доходы барберов выросли на 47 процентов.

Второе место занимают стоматологи с зарплатой 60,5 тысячи рублей. На третьем месте расположились замерщики мебельных и строительных компаний (60 тысяч рублей).

В пятерку лидеров по доходам вошли прорабы со средней зарплатой 58,6 тысячи рублей и машинисты экскаватора (56,9 тысячи рублей).