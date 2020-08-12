12 августа 2020, 15:01
Российским врачам будут доплачивать за каждый случай выявления рака
Новый формат премирования должен стимулировать врачей тщательно осматривать пациентов и выявлять болезнь на ранних стадиях
Российские врачи будут получать доплаты в размере одной тысячи рублей за каждый случай выявления онкологии у пациента при прохождении диспансеризации. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.
Как заявил чиновник, соответствующий приказ уже подписан и зарегистрирован в министерстве юстиции.
По задумке Минздрава, новый формат премирования должен стимулировать медиков лучше обследовать пациентов и выявлять рак на ранних стадиях, когда шанс вылечить человека гораздо выше.