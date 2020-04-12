Число заболевших коронавирусом в России выросло за неделю втрое

На сегодняшний день в России количество официально зарегистрированных больных коронавирусом превысило 15 тысяч (15 770), большинство из них (10 158) проживает в Москве. Для сравнения, неделю назад число подтвержденных случаев заражения в России превысило 5 тысяч, за семь дней их стало почти в три раза больше. Ежесуточный рост на этой неделе при этом не превышал 20%, пишет сегодня ТАСС.

Однако доля Москвы в общероссийской статистике продолжает снижаться – если семь дней назад она достигала 72,2%, то в воскресенье опустилась до 64,4%.

В течение всей недели росла заболеваемость и в других регионах. Если 5 апреля на них приходилось 11,7% новых случаев, то 12 апреля – 27,5%. Больше всего инфицированных за пределами Московского региона выявлено в Санкт-Петербурге (557), Республике Коми (208) и Нижегородской области (194). Кроме того, больше 100 заразившихся на данный момент в Краснодарском крае, Брянской, Ленинградской и Мурманской областях.

От заболевания, которое вызывает COVID-19, за последние сутки умерли еще 24 человека. Всего жертв пандемии в России уже 130, но условный показатель смертности существенно не изменился, увеличившись с 0,78% накануне до 0,82%. Российским специалистам удается удерживать условную смертность на уровне гораздо ниже среднего по миру, где на этой неделе она возросла с 5% до 6%.

Напомним, на сегодняшний день в Карелии официально подтверждено три случая заболевания короновирусом, у пяти пациентов тесты показали условно-положительный результат. Подробную информацию оперативную информацию по коронавирусу по состоянию на 12 апреля смотрите здесь.