Историк моды госпитализирован в Коммунарку с пневмонией

Историк моды, известный телеведущий Алексндр Васильев попал в Коммунарку с с двусторонее пневмонией. у него уже взяли тест на коронавирус, но результаты еще не известны, пишет ТАСС.

Звезда телеэкрана чувствует себя уже лучше.

«Все ок, иду на поправку, врачи следят, температура 36,6. Двусторонняя пневмония, тест на коронавирус пока не готов»,

– сказал он.

По информации издания историк моды высоко оценил работу врачей и бытовые условия в больнице.

Александр Васильев – известный театральный художник, дизайнер интерьеров, а также искусствовед и историк моды. С 2008 года он ведет передачу «Модный приговор».