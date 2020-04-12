Доктор Мясников рассказал о «русском чуде» во время пандемии COVID-19

Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram, сообщает RT.

Он напомнил, что все говорят о «германском чуде», забывая о русском: в России смертность от коронавируса ниже, чем в Германии. Врач предположил, что, возможно, дело в вакцинации БЦЖ, однако точно он не знает.

Мясников отметил, что отечественная система здравоохранения с упором на стационары, а не первичную амбулаторную помощь на деле может оказаться более приспособленной к экстремальным условиям. В России число коек на душу населения выше, чем на Западе.

«Все говорят о «германском чуде» и молчат про русское, а ведь в Германии 2,8 тыс. умерших на 82 млн населения, притом что в России меньше 100 на 146 млн»,

– написал Мясников в Telegram.

По мнению врача, во многих странах мира с удивлением узнали, что аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты у России больше, чем у них.

«У нас смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и на порядки ниже, чем от других пневмоний», – добавил Мясников.