Татьяна Буланова срочно госпитализирована в Санкт-Петербурге

Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая попала в реанимацию с подозрением на инсульт, сообщают «Известия». Изданию информацию сообщил собственный источник.

Певица находится в сознании. Сообщается, что у певицы проблемы с сердцем. В больнице ей проведут полное обследование, чтобы установить причины ухудшения самочувствия.

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969. Носит титул Заслуженной артистки России и дважды получала Национальную российскую премию «Овация». В 1996 году она была удостоена таких наград, как «Золотой Граммофон» и «Песня года» за композицию «Ясный мой свет».