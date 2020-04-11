11 апреля 2020, 22:18
Татьяна Буланова срочно госпитализирована в Санкт-Петербурге
Известная певица попала в больницу с подозрением на инсульт
Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая попала в реанимацию с подозрением на инсульт, сообщают «Известия». Изданию информацию сообщил собственный источник.
Певица находится в сознании. Сообщается, что у певицы проблемы с сердцем. В больнице ей проведут полное обследование, чтобы установить причины ухудшения самочувствия.
Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969. Носит титул Заслуженной артистки России и дважды получала Национальную российскую премию «Овация». В 1996 году она была удостоена таких наград, как «Золотой Граммофон» и «Песня года» за композицию «Ясный мой свет».