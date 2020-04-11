Российские музыканты и артисты записали песню в благодарность медикам

Новая версия композиции «Люди в белых халатах» опубликована на YouTube. Российские музыканты и артисты посвятили ее медикам, борющимся сегодня с пандемией коронавируса, пишет «Новая газета». Участники группы «Несчастный случай», Нонна Гришаева, Константин Хабенский, Андрей Макаревич и другие записали свою часть композиции у себя дома.

«Песня сама пришла мне в голову, всплыла из подсознания, что вполне естественно в эти дни, когда к врачам всего мира приковано такое пристальное внимание, когда мы на них так надеемся»,

– рассказал лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, который и предложил записать ролик в поддержку медиков.

Напомним, песню «Люди в белых халатах» в 1967 году написал композитор Эдуард Колмановский. Первым ее спел Владимир Трошин, который также известен как первый исполнитель песни «Подмосковные вечера».