Еще 53 человека заболели коронавирусом в Карелии за сутки

53 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией диагностировано за минувшие сутки в Карелии. Среди заболевших – трое детей и 31 человек без прививки.

За все время пандемии коронавируса в республике заболели 136 444 человек, в том числе 17964 – дети. За последние сутки были выписаны 20 человек, за все время выздоровели в Карелии 133979 пациентов.

В стационарах лечатся 220 пациентов, в состоянии средней тяжести – 185 человек, в тяжелом – 35. В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых пациентом.

Согласно официальным данным оперштаба региона, за сутки в Карелии не зафиксировано летальных исходов от коронавирусной инфекции. С начала пандемии инфекция унесла жизни 1512 человек в республике. (фото pexels.com, CDC)