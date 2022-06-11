Парфенчиков поручил продолжать развитие сельхозкооперации в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил продолжить выделение земель для развития сельхозкооперации в Карелии. Одним из успешных примеров губернатор назвал кооператив «АгроАльянс», который занимается промышленной переработкой ягод в Олонецком районе. Необходимое оборудование предприятие приобрело при поддержке регионального правительства. Теперь фермеры создают собственную обширную сырьевую базу, сообщает официальный Интернет-портал РК.

«АгроАльянс» сделал упор на кустовые ягоды, которые можно собрать с помощью комбайна. Технику приобрели за счет гранта Минсельхоза Карелии «Агростартап» - недавно его получили фермеры – члены кооператива. Чтобы сделать машину общей, они вложили средств в неделимый фонд предприятия. Комбайн поступит уже в ближайшее время.

На полях фермеров высажена малина сорта «Полька», она достаточно твердая и не пострадает при механической сборке. В дальнейших планах фермеров - посадить смородину.

В Минсельхозе отметили, что в Карелии автоматизированная сборка кустовых ягод будет применяться впервые.

Сейчас члены кооператива заканчивают оформление новых участков, необходимых для дополнительных посадок ягод. Артур Парфенчиков поручил властям оказать содействие в решение этого вопроса.

«Здесь находится будущее карельского промышленного выращивания садовых ягод. Надеюсь, что при нашей поддержке таких примеров в республике станет еще больше», - отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, в 2020 году кооператив заключил соглашение с Минсельхозом. Предприятию предоставили субсидию на развитие материально-технической базы: ее размер составил порядка 10,1 млн рублей. Эти средства кооператив направил на ремонт цеха по переработке ягод, а также приобретение оборудования для их очистки и шоковой заморозки.

В перспективе «АгроАльянс» планирует выйти на переработку 300 килограммов свежих ягод в день. Для этого предприятие будет принимать лесные ягоды у других предприятий и местных жителей. Фото gov.karelia.ru