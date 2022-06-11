Чемпион мира из Карелии встретил медведя в лесу и снял его на видео

Многократный чемпион мира по историческому средневековому бою, кондопожанин Алексей Петрик поделился в соцсети видео встречи с медведем. По словам нашего земляка, зверя он встретил на выезде из Карелии.

«В четверг мы уехали в очередное путешествие. При выезде из Карелии с нами вышел проститься мишка. До этого я видел медведя только в зоопарке, а тут настоящий Потапыч в естественной среде. Думаю, это хороший знак», - рассказал Петрик.

В этом году медведи довольно часто попадают в объектив камер жителей Карелии. Их встречают еженедельно в разных районах республики. Фото: скриншот видео