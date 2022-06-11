11 июня 2022, 14:04
Общество

В Петрозаводске простились с погибшим на Донбассе Павлом Антошковым

Владимир Любарский выразил соболезнования близким погибшего военнослужащего

В Петрозаводске сегодня прошла церемония прощания с Павлом Антошковым, погибшим в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

Как рассказал градоначальник, сержант Павел Антошков родился в карельской столице, окончил гимназию №17, после чего связал свою жизнь с военной службой. Служил в Мурманской области.

Любарский принес соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com

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Петрозаводск
владимир любарский
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