В Петрозаводске простились с погибшим на Донбассе Павлом Антошковым

В Петрозаводске сегодня прошла церемония прощания с Павлом Антошковым, погибшим в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

Как рассказал градоначальник, сержант Павел Антошков родился в карельской столице, окончил гимназию №17, после чего связал свою жизнь с военной службой. Служил в Мурманской области.

Любарский принес соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com