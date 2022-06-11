11 июня 2022, 14:04
В Петрозаводске простились с погибшим на Донбассе Павлом Антошковым
Владимир Любарский выразил соболезнования близким погибшего военнослужащего
В Петрозаводске сегодня прошла церемония прощания с Павлом Антошковым, погибшим в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.
Как рассказал градоначальник, сержант Павел Антошков родился в карельской столице, окончил гимназию №17, после чего связал свою жизнь с военной службой. Служил в Мурманской области.
Любарский принес соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com