Опубликован график отключения электричества на следующей неделе

Сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжают ремонтные работы, которые направлены на обеспечение устойчивой работы объектов энергетики в зимний период. Об этом сообщает официальный Интернет-портал РК.

На следующей неделе из-за ремонта в разных районах Карелии будут проводиться отключения электричества. Временные перебои ожидаются в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Сегежском, Сортавальском и Лахденпохском районах, а также в Костомукше. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики принесли жителям республики извинения за временные неудобства. Фото: pexels.com