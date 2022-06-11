Пассажиры смогут купить билеты на поезд с существенной скидкой

«Федеральная пассажирская компания» объявила о старте акции «Скидка в плацкартном вагоне 20%».

Пассажиры смогут получить скидку 20% на проезд на верхних местах 34 и 36, а также на верхних боковушках в поездах, которые отправляются с 15 июня по 30 сентября.

В акции участвуют не все поезда. Их список опубликован на сайте «РЖД». Так, купить билет со скидкой можно на поезд Петрозаводск-Костомукша. Также в акции участвуют проходящие по территории Карелии поезда Москва-Мурманск и Вологда-Мурманск. Фото: pexels.com