61 новый случай инфицирования коронавирусом выявлен в России

За сутки в шести регионах России зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом. Из новых случаев 54 зафиксированы в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За последние сутки один новый случай инфекции зарегистрирован в Новгородской области, два – в Кировской области, один – в Архангельской области, один – в Брянской области, два – в Удмуртии.

Общее число заболевших в России составляет 367.

В Карелии анализ показал у девушки условно положительный результат на коронавирус. В настоящее время специалисты ждут результаты второго теста. Девушка, по словам главы республики, чувствует себя удовлетворительно, симптомов болезни у нее нет. Она находится под наблюдением врачей. По официальным данным главы карельского Минздрава, в республике нет случаев заболевания коронавирусом.