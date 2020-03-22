Россия ограничит авиасообщение с Турцией и рядом государств Азии

С понедельника, 23 марта, Россия ограничит авиасообщение с рядом государств. Ограничения на полеты коснутся Турции, Японии, Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации.

Рейсы в Стамбул, Токио, Бангкок, Ханой будут выполняться только из Москвы. Также останутся рейсы из Москвы в Денпасар на острове Бали.