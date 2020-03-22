Синоптики назвали сроки прихода весны в Россию

Метеорологическая весна начнется в России в среду, 25 марта. Такие сроки назвали синоптики центра погоды «Фобос», передает РИА Новости.

Во второй половине следующей недели, по данным специалистов, воздух начнет прогреваться до + 10-15 градусов днем. Это на 6-7 градусов выше нормы и опережает климатический календарь на две недели. Ночью температура будет в основном на уровне нуля.

По расчетам синоптиков, в последние дни марта в России начнется фенологическая весна. Это означает, что среднесуточная температура воздуха будет выше + 5 градусов. Это связывают с переходом к скандинавскому антициклону.

По сообщению центра «Фобос», автомобилисты могут задумываться о смене зимней резины в конце марта начале апреля.

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