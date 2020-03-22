Терапевт раскрыла еще один способ защиты от коронавируса

Врач-терапевт Лариса Алексеева вспомнила старинный способ для защиты от различных инфекций, который для профилактики применяли еще в советское время. Лайфхаком она поделилась с «Вечерней Москвой». По ее словам, следует мыть нос с мылом. При этом особенно эффективно себя зарекомендовало хозяйственное мыло.

Алексеева отмечает, что ее совет не является стопроцентно доказанным методом, но, как она считает, блокирует распространение болезни в слизистую. Однако следует помнить, что постоянное мытье мылом нарушает иммунитет кожи и рН-баланс, вызывает раннее старение и сухость. Чтобы этого не случилось, терапевт рекомендует после промывания смазывать нос ароматическим маслом, например, перечной мяты, корицы, гвоздики, оливковым, или детским кремом , оксолиновой мазью.

По словам терапевта, для промывания она использует банное мыло. После улицы врач моет руки по локоть, умывает лицо, шею, уши и нос, оставляя их намыленными на 2-3 минуты. После приема нескольких пациентов на работе, врач проветривает помещение, протирает поверхности и промывает нос.

«То же, кстати, нужно делать и всем офисным работникам. Можно просто промыть нос пальцем, а можно набрать мыльную воду в ладони и немного вдохнуть»,

- рекомендует врач.

Чтобы не заболеть, она также рекомендует соблюдать дистанцию с другими людьми.

Фото: meme-arsenal.com