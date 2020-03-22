Астролог Василиса Володина дала прогноз на 2020 год

Известный астролог Василиса Володина рассказала о перспективах на ближайшее будущее. По ее мнению, 2020 год будет крайне сложным. И как считает астролог, этому есть объяснение – шесть затмений.

По словам Володиной, затмения - важный и тревожный астрологический фактор, создающий чрезвычайные ситуации и необычные обстоятельства.

«Обычно в году 4-5 затмений. Больше – грустно. Напомню, что 7 затмений было, например, в 1917-м году. Все помнят, чем он славен»,

- приводит слова астролога издание РИА Новости.

Астролог заявила, что ранее спрогнозировала изменения в правительстве и события в экономике, в том числе колебания курса рубля. В ее прогнозе не было коронавируса. Как объяснила Володина, это произошло из-за того, что она в принципе не знала о существовании подобной темы.