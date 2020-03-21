Дерматолог рассказала об опасностях, которые таит туалетная бумага

Россиянам рекомендуют тщательно подходить к выбору туалетной бумаги и внимательно читать состав этой продукции. Такие рекомендации дает врач-дерматолог Ирина Скорогудаева. В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала об опасностях, которые таит в себе бумажное средство гигиены.

По ее словам, наличие красителей в этом средстве гигиены может вызвать раздражение в паховой зоне и в местах контакта бумаги и кожи. Некачественные образцы могут и вовсе стать причиной геморроя, воспаления и онкологии.

По словам специалиста, в типографских красках содержится свинец, который провоцирует онкологию. По мнению врача, поэтому лучше забыть о серых образцах туалетной бумаги. По мнению дерматолога, туалетная бумага должна быть сделана из чистой целлюлозы.

«Она не должна быть продуктом вторичной переработки, потому что при вторичной переработке и отбеливании бумаги используется хлор, а хлор превращается в диоксин, который является токсическим и канцерогенным веществом»,

- считает Скорогудаева.

Она порекомендовала выбирать туалетную бумагу без ароматизаторов, цветных принтов и оттенков. Также она советует изучать состав, бумага не должна содержать кусочков древесины и твердых примесей.

Вдобавок, врач не рекомендует использовать влажные салфетки, особенно если есть проблемы с кожей в интимной зоне. По словам врача, в салфетках содержится много химикатов, что создает почву для раздражения, сыпи и сухости.

Фото: ngs24.ru