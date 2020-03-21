Депутат Госдумы предложил провести ЕГЭ дистанционно  

Из-за угрозы коронавируса в российских школах объявлены досрочные весенние каникулы, а во многих образовательных учреждениях введен дистанционный формат обучения. По мнению зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова, в этом году следует провести основной этап ЕГЭ дистанционно. Свое предложение парламентарий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает RT.

Идею проведения ЕГЭ удаленным способом он объясняет тем, что «дети имеют право как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми».

По мнению Чернышова, нахождение детей в одном помещении в школе несколько часов будет нести угрозу их здоровью. Депутат отметил, что необходимые для сдачи эзкамена материалы можно загрузить на одну из образовательных онлайн-платформ, как это уже сделали в вузах с дистанционным обучением.