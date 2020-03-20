20 марта 2020, 19:47
В России испытывают шесть вакцин от коронавируса
Российские ученые, используя новейшие технологии, разработали шесть вакцин, которые сейчас проходят испытание
В России разработали шесть вакцин от коронавируса COVID-19. В настоящее время проводится их испытание. Об этом сообщает Интерфакс».
По словам главы кабмина Михаила Мишустина, ученые за два месяца, используя имеющиеся разработки и самые новые биотехнологии, создали вакцины. Премьер-министр надеется, что в ближайшее время будет подтверждена эффективность отечественных препаратов.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против коронавируса в государственном научном центре «Вектор».