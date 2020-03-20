В России испытывают шесть вакцин от коронавируса

В России разработали шесть вакцин от коронавируса COVID-19. В настоящее время проводится их испытание. Об этом сообщает Интерфакс».

По словам главы кабмина Михаила Мишустина, ученые за два месяца, используя имеющиеся разработки и самые новые биотехнологии, создали вакцины. Премьер-министр надеется, что в ближайшее время будет подтверждена эффективность отечественных препаратов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против коронавируса в государственном научном центре «Вектор».