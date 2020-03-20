Путин подписал постановление о выплатах детям от 3 до 7 лет

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет, документ опубликовали на портале правовой информации, пишет РИА новости.

В указе отмечается, что выплата устанавливается с 1 января и предоставляется на условиях, предусмотренных законодательством регионов.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что порядок оформления выплат будет максимально упрощенным и единым для всей страны, уточняет издание. Семье достаточно подать заявление в электронном виде.

Получать пособия на каждого ребенка будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума, при этом все региональные выплаты сохранятся.

Его размер составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. В общей сложности эти выплаты получат семьи, в которых проживают около двух миллионов детей.

На эти цели из бюджетов всех уровней направят 136,4 миллиарда рублей.