Скончался народный артист России Станислав Гаудасинский

Ушел из жизни знаменитый оперный режиссер, народный артист России Станислав Гаудасинский. Ему было 83 года. Причины смерти не разглашаются, сообщает ТАСС.

Гаудасинский умер спустя полгода после ухода из жизни его знаменитой супруги - оперной певицы и народной артистки СССР Ирины Богачевой.

Станислав Гаудасинский работал руководителем-директором Государственного Малого театра оперы и балета с 1980 по 2007 годы. Среди его постановок - «Мария Стюарт», «Евгений Онегин», «Укрощение строптивой», «Пиковая дама», «Братья Карамазовы» и другие.

Фото ТАСС