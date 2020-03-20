Сроки весеннего призыва не будут сдвигать из-за коронавируса

Весенний призыв в России пройдет по плану - с 1 апреля по 15 июля. Сдвигать сроки призывной кампании из-за распространения коронавируса Минобороны не будет. Об этом заявил глава министерства Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

Издание уточняет, что всех новобранцев перед отправкой в войска будут проверять на вирус. Далее, после прибытия в части их поместят на необходимый карантин.

Отметим, что по состоянию на 19 марта в России было 199 заболевших коронавирусной инфекцией. Это способствовало введению на всей территории страны режима повышенной готовности.