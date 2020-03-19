Доктор Мясников назвал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

Популярный врач Александр Мясников высказал мнение по срокам завершения пандемии коронавируса в мире. Он дал прогноз, что эпидемия коронавируса сойдет на нет к середине апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Соловьев. Live».

Врач добавил, что вирус вызывает острое респираторное заболевание, которое является сезонным явлением. При этом он подчеркнул, что повторная вспышка заболевания может случиться осенью.

По словам Мясникова, людям многое еще неизвестно об инфекции, о том, как происходит заражение.

«Коронавирусов всего сотни, у человека пять, а вот теперь стало шесть»,

- цитирует врача «МК».

Он предположил, что карантин продлится не дольше месяца. Также, по его мнению, паника, спровоцированная пандемией, не обоснована. Он считает, что нужно проявлять спокойствие.