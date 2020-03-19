Еще 52 случая коронавируса подтверждены в России

За последние сутки в России официально подтвержден коронавирус еще у 52 человек. Случаи заражения зафиксированы в Москве, Подмосковье, в Тульской области и Ставропольском крае.

Таким образом, в стране уже 199 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опертивный штаб по коронавирусу.

Ранее сообщалось о том, что в столице умерла женщина, которая подхватила коронавирус. Вскрытие, однако, показало, что причиной летального исхода стал не он, а оторвавшийся тромб.

Напомним, в Карелии зарегистрированных случаев заражения нет. В республике, тем не менее, объявлен режим повышенной готовности.