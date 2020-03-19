Причиной смерти москвички с коронавирусом стал оторвавшийся тромб

В Москве опровергли новость о том, что в России первый пациент умер от коронавируса. Вскрытие показало, что 79-летняя женщина, лечившаяся от коронавирусной инфекции в столичной инфекционной больнице №2, скончалась от оторвавшегося тромба. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу за коронавирусом в Москве.

Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии...На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца,

- говорится в сообщении.

Таким образом, первая смерть в стране, причиной которой стал бы именно коронавирус, не подтвердилась.