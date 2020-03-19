Первая смерть от коронавируса зафиксирована в России

В России официально подтверждена смерть первого пациента, заразившегося коронавирусом. Пожилая женщина умерла в московской инфекционной больнице №2, сообщает оперативный штаб по мониторингу коронавируса в столице.

По данным медиков, 79-летняя пациентка почувствовала себя плохо 13 марта. Она проходила лечение в частной клинике, позже ее перевели в инфекционную больницу. Тест на коронавирус оказался положительным. Женщину изолировали в специальном боксе.

Сообщается, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне ряда хронических заболеваний: сахарный диабет второго типа, атеросклероз, гипертоническая болезнь сердца. Весь круг близких умершей установлен, все они находятся под наблюдением врачей.

По данным на 18 марта в России было официально подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом. В Карелии заболевших, по официальным данным, нет.