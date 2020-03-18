Названа альтернатива антисептикам для рук

В России наблюдается повышенный спрос на антибактериальные средства для рук. Когда такие антисептики трудно найти, их можно заменить. Для этого подойдет хлоргексидин. Об этом ТАСС рассказала главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина. Также нужно чаще мыть руки с мылом.

По словам специалиста, водка не лучший вариант для обработки рук, так как это не антисептик.

«Это все-таки должен быть спирт или спиртовой раствор»,

- добавила Драпкина. Для обработки рук подойдут и специальные дезинфицирующие растворы.

Для защиты от инфекций терапевт рекомендует часто и в течение 20 секунд мыть руки с мылом, не трогать руками лицо, рот и нос, реже бывать в общественных местах.

Ранее замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского врач-вирусолог Евгения Селькова перечислила несколько рецептов изготовления антисептика в домашних условиях.