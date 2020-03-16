Россиянам рассказали, как дома изготовить антисептик для рук

Россиянам в период подъема заболеваемости различными инфекциями рекомендуют тщательно мыть руки с мылом, а руки в общественных местах обрабатывать антисептиками или салфетками со спиртом. Причем изготовить антибактериальный гель можно в домашних условиях. Лайфкахом с «Вечерней Москвой» поделилась замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского врач-вирусолог Евгения Селькова.

Для этого, потребуется смешать 14,5 миллилитра глицерина, 750 миллилитров изопропилового или 800 миллилитров обычного спирта (также можно использовать 800 миллилитров алкоголя крепостью не ниже 70 градусов), 20 миллилитров дистиллированной воды и 42 миллилитра перекиси водорода.

Другой рецепт предполагает смешивание 160 миллилитров медицинского спирта и геля алоэ. Еще один рецепт - столовая ложка воды, пять столовых ложек водки, пять капель эфирного масла лаванды, одна чайная ложка сока алоэ и пять граммов хлорогексидина. Смешать, настоять и пользоваться.

Вирусолог подчеркнула, что антибактериальный гель не заменит мытье рук водой и мылом.

«Очень много полемики, что достаточно обработать ладони антисептиками и можно руки даже не мыть, но большинство медиков уверяет, что грамотное мытье с гигиеническими средствами лучше смывает вирус, чем обработка дезинфицирующими средствами»,

- пояснила Селькова. Она рекомендует мыть руки, а затем наносить антисептик.

Фото: tvsamara.ru